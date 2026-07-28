Землю под индустриальные парки в Красноярском крае выделят без торгов

В Красноярском крае вступают в силу изменения в региональный закон, по которому инвесторы смогут получать участки под индустриальные парки без торгов. В региональном минпромторге считают, что поправки устанавливают понятные критерии получения земель на бесконкурентной основе. Среди них: срок создания инфраструктуры — не более трех лет, площадь участка — свыше 8 гектаров, расположение в зоне, допускающей размещение промышленных объектов, минимальные вложения в проектирование и строительство — 200 млн рублей. По словам министра промышленности и торговли региона Александра Черникова, такой подход снимает административный барьер в реализации инфраструктурных проектов. Мы убираем торги, но предъявляем требования к качеству, срокам и суммам инвестиций, чтобы площадки не оставались пустыми. Теперь бизнес получает понятный и быстрый механизм доступа к земле под реальные инфраструктурные проекты, — считает Черников. По предоставленным министерством данным, три приоритетные промышленные территории в крае уже находятся в активной разработке: в Сосновоборске, на базе бывшего химкомбината «Енисей» в Красноярске и на площадке электрокомплекса в Минусинске. В качестве приоритетных территорий для размещения новых площадок рассматриваются также Ачинск, Канск, Лесосибирск. Уже ведется работа над участками в этих городах, чтобы сформировать адресные предложения для потенциальных инвесторов.