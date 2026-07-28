Главные новости к утру 28 июля 2026 года

Свыше 40% американских контрактов на производство и поставку нового вооружения для Украины до сих пор не выполнены. Как подсчитало РИА Новости, из почти 39,6 млрд долларов, предусмотренных контрактами, более 16,1 млрд долларов США не выплатили подрядчикам, поскольку оружие еще не изготовлено и не поставлено.