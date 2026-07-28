Главные новости к утру 28 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 июля 2026.
Московский регион атаковали более 390 БПЛА
Более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона в ночь на 28 июля, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом, силы ПВО уничтожили десятки беспилотников над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.
США и Иран вернулись к переговорам
Стала известна тема переговоров Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 28 июля, чтобы обсудить урегулирование российско-украинского конфликта, сообщает CNN. В тот же день господин Трамп проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу ситуации на Ближнем Востоке.
США не выполнили более 40% контрактов на поставку оружия Украине
Свыше 40% американских контрактов на производство и поставку нового вооружения для Украины до сих пор не выполнены. Как подсчитало РИА Новости, из почти 39,6 млрд долларов, предусмотренных контрактами, более 16,1 млрд долларов США не выплатили подрядчикам, поскольку оружие еще не изготовлено и не поставлено.
Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией
Эстонские власти не планируют полного закрытия границы с Россией, а сокращения режима работы КПП с эстонской стороны направлены на уменьшение пассажиропотока и грузопотока, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Изменение режима работы КПП в Эстонии объяснили стремлением «перераспределить нагрузку» на пограничников.