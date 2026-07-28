Жители Октябрьского района остались без света из-за аварии

Жители Октябрьского района Красноярска сообщают о внезапном отключении электроснабжения.
Как пишет телеграм-канал «Красноярск в курсе», в доме на улице Борисова жильцы застряли в лифте. Также в районе «Орбиты» есть перебои с водоснабжением.
По данным сервиса 005, без света остались здания на Ладо Кецховели, 17а, 20, 22а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 45 (АЗС); Пушкина, 11 (д/сад), 22а, 32; Киренского, 2Б, 2и, 24, 24а, 29, 33, 35; Красной Армии, 121; Ленина, 221; Сопочная, 36; Борисова, 28, 30; Чкалова, 42; Дачная, 28, 30, 30а; Серова, 8; Пастеровская; Отдыха; Кравченко.
Отключение аварийное, причина выясняется. С проблемой планируют разобраться к 14:00.
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