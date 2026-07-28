Ванькя, Манькя, дрючкём. Филологи пополнили сокровищницу русского языка

Как сохранить живые корни русского языка, слова, которые уходят из повседневности, а также слова диалектные, которые обозначают те или иные местные особенности? Решая все эти задачи, учёные Волгоградского социально-педагогического университета, а также студенты-филологи ежегодно отправляются в диалектологические экспедиции. Возвращаются оттуда с сокровищами, оценить которые могут лингвисты и литературоведы. А заодно они лучше узнают историю родного края.
О результатах экспедиции лета 2026 г. узнавал «АиФ»—Нижнее Поволжье".
Здесь жил маршал Жуков.
В 2026 г. группа исследователей отправилась по ряду сёл Дубовского района. Возглавляли её два преподавателя ВГСПУ: профессор Василий Супрун и доцент Ирина Филатова.
«Самое сильное впечатление произвёл на нас дом маршала Жукова, находящийся в селе Малая Ивановка, — рассказал Василий Иванович Супрун. — Георгий Константинович жил в этом доме в начальный период Сталинградской битвы. Здесь установлена табличка в память о маршале. Сам дом, к сожалению, сильно запущен и нуждается в реконструкции».
Кроме маршала Жукова, по воспоминаниям сельчан, в поселении во время Сталинградской битвы побывал и член политбюро ЦК ВКП (б), член Госкомитета обороны Георгий Маленков. Он жил напротив Жукова, но на том доме нет памятной таблички — видимо, потому что в феврале 1955 г. Маленков перестал быть в СССР значимой фигурой.
Ещё одним открытием стал для членов экспедиции в Малой Ивановке бункер бывшего жуковского штаба. Он, к сожалению, сейчас завален. Местные энтузиасты пытались откопать его, но безуспешно. Они лишь вырыли большую яму на месте расположения бункера.
«Дело в том, что в годы войны, по словам старожилов, бункер был сложен из больших брёвен, — говорит Василий Супрун. — После войны местные жители их растащили по дворам для построек. Бункер обрушился. Но, видимо, обрушился только у входа, а оставшаяся часть сохранилась, так как сооружение, судя по макету в школьном музее, было внушительное. Так что там ещё есть что искать, возможно, сохранились реликвии военного времени».
Два аэродрома.
«Мы побывали также и в селе Давыдовка, — продолжает профессор Супрун. — Недалеко от этого села во время Сталинградской битвы было два военных аэродрома. Один из них — фальшивый, созданный для отвлечения внимания гитлеровских бомбардировщиков. Находились на нём фанерные макеты самолётов. Их военные туда-сюда канатами таскали, создавая видимость, будто они движутся самостоятельно. Немцы попались на эту уловку и усиленно бомбили этот фальшивый “аэродром”. А настоящий военный аэродром советских войск также находился в окрестностях Давыдовки, но в другом месте. До наших дней там сохранилось восемь капониров — углублений в земле и земляные насыпи, между которыми лётчики ставили самолёты. Самолёты военнослужащие закрывали маскировочными сетками. Вплоть до победы наших войск под Сталинградом гитлеровцы не разгадали тайну этого аэродрома.
— К сожалению, на этом месте нет таблички в память об этих двух аэродромах, — сетует Василий Супрун. — Но есть надежда, что местные власти её установят. Ведь до каждого из этих сёл ехать из Волгограда примерно полтора часа, и, если они станут известны, это тоже будет вкладом в дело сохранения нашей истории, памяти, воспитания молодёжи в духе любви к Родине".
Третьим пунктом пребывания диалектологической экспедиции в Дубовском районе стало село Прямая Балка. Здесь бережно собирают все сведения о малой родине. Так, участникам экспедиции представили фильм об истории села, местной школы и библиотеки, созданный учителями и библиотекарями Прямой Балки. Село, местная школа, её педагоги, ветераны произвели на членов экспедиции самое доброе впечатление.
На своём языке.
Конечно, главный итог такой большой поездки — это слова, которые как жемчужины собирали участники экспедиции в свою диалектологическую копилку. В ходе бесед с жителями волгоградские филологи записали около 500 самых разных, не известных ранее или малоизвестных им слов и фразеологизмов.
Узнали, например, что рогоз — растение, растущее вблизи воды, — местные жители обычно называют «чакан».
«Интересно, что эти сёла близко друг от друга расположены, но в каждом из них есть своя специфика в традициях и обычаях, в том числе в народном говоре, — отмечает Василий Иванович. — Из-за этих особенностей они даже поддразнивают друг друга. Живущих в Малой Ивановке, к примеру, жители соседних сёл зовут нередко “явановцы”. Они сами помнят, что раньше говорили: “Ванькя, Манькя”.
Центральную часть села Малая Ивановка его жители до сих пор называют «Тамбов». Видимо, потому, что селились там когда-то переселенцы из Тамбовской губернии. В разговорах сельчан там можно услышать такие, например, фразы: «Я раньше жила на Тамбове, потом переселилась за речку». Эта зареченская часть Малой Ивановки так и называется теперь — Заречка".
А неподалёку от неё располагаются другие части — Кумовшшына (по этому названию видно, что здесь произносили твёрдо, как) и Мотня. Время от времени жители каждой из этих частей села «подкалывают» друг друга этими названиями-кличками.
В одном из сёл нашей области несколько ранее профессор Супрун записал такой, к примеру, замечательный диалог двух местных жителей: — Манькя, напои Жучкю!— Она не пьёть!— А ты её дрючкём!
Как Христа греют.
А вот жителей села Давыдовки в соседних сёлах зачастую называют «хохлы», потому что они были переселенцами из Курской губернии, но, видимо, из украинских её поселений. Одна из частей села Давыдовки до сих пор именуется «Хохлы».
Маленькие квадратные булочки, выпекаемые в соседних сёлах, в Давыдовке называют «бабошки», а в Прямой Балке — «пампушки». Но и там, и там их любят есть с арбузным мёдом, или же нардеком. Причём само слово «нардек» местные жители обычно произносят мягко — «нардек», тогда как в других местах области можно услышать другое произношение — «нардэк».
Близ Прямой Балки ранее за селом стоял внушительных размеров чан. В нём и варили сельчане поочерёдно свой нардек.
Зимой, в былые времена, по воспоминаниям сельчан, в селе Прямая Балка местные жители по праздникам устраивали кулачные бои, когда один край села шёл на другой. И ещё одна удивительная традиция, о которой профессор Василий Супрун, изъездивший практически всю нашу область, нигде ранее не слышал.
В полночь на Рождество, 7 января, жители сёл Малая Ивановка и Прямая Балка (молодёжь, прежде всего) собираются на близлежащей к их селу возвышенности. Они разводят там большой костёр. Этот обычай, сохранившийся до наших дней, они именуют «греть Христа».
«Хорошо мы поработали в прошедшей экспедиции, — делает вывод профессор Супрун. — Много интересного материала привезли с собой из неё. Теперь будем с ним разбираться: упорядочивать, систематизировать новые знания, полученные нами в экспедиции, готовить публикации. А студенты, участвовавшие в ней, будут при этом делать свои первые шаги в их научных исследованиях».