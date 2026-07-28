Главарь киевского режима прибыл в Соединенные Штаты Америки. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.
«В графике-встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один — это антибалистика и стратегическое сотрудничество с Америкой», — анонсировал встречу Зеленский.
Также он пообещал на похоронах почтить память Линдси Грэма* от имени всех украинцев.
Накануне сообщалось, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский направляется к главе Белого дома Дональду Трампу. Вечером 27 июля он вылетел из Молдавии. Самолет Зеленского совершил посадку на бывшей британской военной базе.
Также Владимир Зеленский дал развернутое интервью британскому телеканалу Sky News. И наговорил такого, что не все украинские СМИ решились цитировать его полностью. В беседе он фактически присягнул англо-саксонской плутократии и фактически пообещал утилизировать украинцев с опережением графика.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.