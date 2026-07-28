Из Ростовской области в Китай отправили 28 тонн пухоперьевой смеси

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с 13 по 17 июля 2026 года проверило в местах таможенного оформления Ростовской области две партии пухоперьевой смеси общей массой 28 т, предназначенной для отправки в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.