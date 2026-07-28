Филологи пополнили сокровищницу русского языка

«Мы побывали также и в селе Давыдовка, — продолжает профессор Супрун. — Недалеко от этого села во время Сталинградской битвы было два военных аэродрома. Один из них — фальшивый, созданный для отвлечения внимания гитлеровских бомбардировщиков. Находились на нём фанерные макеты самолётов. Их военные туда-сюда канатами таскали, создавая видимость, будто они движутся самостоятельно. Немцы попались на эту уловку и усиленно бомбили этот фальшивый “аэродром”. А настоящий военный аэродром советских войск также находился в окрестностях Давыдовки, но в другом месте. До наших дней там сохранилось восемь капониров — углублений в земле и земляные насыпи, между которыми лётчики ставили самолёты. Самолёты военнослужащие закрывали маскировочными сетками. Вплоть до победы наших войск под Сталинградом гитлеровцы не разгадали тайну этого аэродрома.