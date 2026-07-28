В Красноярский край пытались ввезти 19 тонн зараженных абрикосов из Кыргызстана

Проверку провели 22 июля при фитосанитарном контроле груза весом 19 тонн, который ввезли автомобильным транспортом. Лабораторные исследования подтвердили наличие восточной плодожорки. В Россельхознадзоре пояснили, что этот вредитель опасен для плодовых культур. Он повреждает плоды и побеги абрикоса, персика, сливы, яблони, груши, вишни и других растений. При широком распространении потери урожая могут достигать 80%.