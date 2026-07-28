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В Красноярский край пытались ввезти 19 тонн зараженных абрикосов из Кыргызстана

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили карантинного вредителя в партии абрикосов из Кыргызстана.

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили карантинного вредителя в партии абрикосов из Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

Проверку провели 22 июля при фитосанитарном контроле груза весом 19 тонн, который ввезли автомобильным транспортом. Лабораторные исследования подтвердили наличие восточной плодожорки. В Россельхознадзоре пояснили, что этот вредитель опасен для плодовых культур. Он повреждает плоды и побеги абрикоса, персика, сливы, яблони, груши, вишни и других растений. При широком распространении потери урожая могут достигать 80%.

Для человека восточная плодожорка не опасна. Владельцу партии выдали уведомление о необходимости принять меры. Собственник провел фитосанитарные мероприятия, чтобы не допустить распространения вредителя по региону.