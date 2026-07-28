Закрывать окна в вечернее время вновь попросили астанчан

Как сообщает акимат Астаны, в столице продолжаются полномасштабные дезинсекционные работы против комаров, мошек и других насекомых. Работы ведутся в две смены.
"Продолжается четвертый тур дезинсекционных мероприятий, в рамках которого обработано 10 тыс. гектаров. Обработка проводится с центра города, затем методом вытеснения движения к окраинам, параллельно устанавливая барьер.
Работы проводятся в ночное время суток с 21.00 до 05.00 часов, каждый тур длится 20 дней в месяц", — рассказали в ведомстве.
Полная обработка проходит в шесть туров. В акимате отметили, что поскольку комары являются частью экосистемы, не предусматривается полное их истребление, но данные мероприятия позволяют снизить численность до 90%.
«Для проведения дезинсекционных работ на территории города используют механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах — специально оборудованная лодка», — добавили в ведомстве.
К масштабным дезинсекционным мероприятиям, кроме технического оборудования, привлечены более 150 дезинфекторов, обученных профессиональной деятельности по дезинсекции с проведением инструктажа по вопросам безопасного осуществления дезинсекционных работ.
«В ходе масштабной обработки управляющим компаниям, КСК, ОСИ (обслуживающих объекты жилого фонда), объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, рынкам, торговым домам и другим необходимо так же присоединиться к мероприятиям путем благоустройства и осушения подвальных помещений и их дезинсекционной обработки», — заявили в акимате.
Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать следующие меры предосторожности:
- ограничить посещение обрабатываемой местности;
- закрывать окна при обработке.