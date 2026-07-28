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Закрывать окна в вечернее время вновь попросили астанчан

Акимат Астаны сообщил о четвертом туре обработки против комаров и мошек. Жителей столицы попросили закрывать окна на время обработки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщает акимат Астаны, в столице продолжаются полномасштабные дезинсекционные работы против комаров, мошек и других насекомых. Работы ведутся в две смены.

"Продолжается четвертый тур дезинсекционных мероприятий, в рамках которого обработано 10 тыс. гектаров. Обработка проводится с центра города, затем методом вытеснения движения к окраинам, параллельно устанавливая барьер.

Работы проводятся в ночное время суток с 21.00 до 05.00 часов, каждый тур длится 20 дней в месяц", — рассказали в ведомстве.

Полная обработка проходит в шесть туров. В акимате отметили, что поскольку комары являются частью экосистемы, не предусматривается полное их истребление, но данные мероприятия позволяют снизить численность до 90%.

«Для проведения дезинсекционных работ на территории города используют механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах — специально оборудованная лодка», — добавили в ведомстве.

К масштабным дезинсекционным мероприятиям, кроме технического оборудования, привлечены более 150 дезинфекторов, обученных профессиональной деятельности по дезинсекции с проведением инструктажа по вопросам безопасного осуществления дезинсекционных работ.

«В ходе масштабной обработки управляющим компаниям, КСК, ОСИ (обслуживающих объекты жилого фонда), объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, рынкам, торговым домам и другим необходимо так же присоединиться к мероприятиям путем благоустройства и осушения подвальных помещений и их дезинсекционной обработки», — заявили в акимате.

Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать следующие меры предосторожности:

  • ограничить посещение обрабатываемой местности;
  • закрывать окна при обработке.