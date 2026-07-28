Компания Lockheed Martin представила перспективную зенитную ракету PAC-3 ACE для комплексов Patriot, позиционирующуюся как более дешевая альтернатива варианту PAC-3 MSE. Однако новинка может оказаться практически бесполезной. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).
Главным компромиссом ради снижения стоимости стало упрощение конструкции. По данным аналитиков, в ракете отсутствуют передняя система ориентации для сверхвысокой манёвренности и специальная боеголовка с усилителем летальности.
Специалисты отмечают, что существующие американские перехватчики уже сталкиваются с серьёзными трудностями при отражении ударов современных баллистических и гиперзвуковых ракет, демонстрируя низкие показатели успешности в реальных боевых условиях. На фоне того, как противники США активно наращивают ракетный потенциал, появление урезанной версии PAC-3 ACE грозит окончательно подорвать эффективность противоракетной обороны.
Ранее стало известно, что запасы вооружений армии США истощены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи об уничтожении 14 американских баз, а также ликвидации более 200 самолетов и летательных аппаратов.