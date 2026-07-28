В России выросли продажи товаров для рыбалки

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Продажи товаров для рыбалки в России в июне 2026 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что может быть связано со снятием нерестового запрета в ряде регионов, выяснили для РИА Новости аналитики сети «ВсеИнструменты.ру».
«По итогам июня 2026 года продажи товаров для рыбалки в отдельных категориях выросли до 1,4 раза по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение спроса может быть связано с началом активного сезона выездов на рыбалку и снятием нерестового запрета в ряде регионов», — говорится в сообщении.
Так, наибольший интерес к удочкам и удилищам отмечен в Самаре — продажи выросли в 4 раза, в Казани и Челябинске — в 3 раза, а также в Нижнем Новгороде — на 40%. Параллельно с этим россияне активно приобретали приманки — в Волгограде их продажи выросли более чем в 3 раза, в Воронеже — в 2 раза, в Краснодаре — на треть.
Кроме того, увеличились продажи лодок и моторов — на 40% по стране. Наибольший рост отмечен в Казани — почти в 4 раза, Новосибирске — в 2,7 раза, Ростове-на-Дону — в 2,5 раза. В топ-10 также вошли Самара, Волгоград, Екатеринбург, Москва, Краснодар, Воронеж и Санкт-Петербург.
Также вырос интерес к ящикам, коробкам и сумкам для рыбалки — объем продаж увеличился на 10% по стране. В Екатеринбурге и Казани продажи выросли в 6 раз, в Волгограде — в 2 раза. Положительная динамика также наблюдается в Самаре, Челябинске, Воронеже и Москве.
Ранее в Росрыболовстве уточнили, что в этом году основные сроки нереста приходятся на период с 1 апреля по 20−25 июня. В зависимости от региона и вида водных объектов ограничения могут различаться. За нарушение правил рыболовства в этот период предусмотрена административная ответственность: штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна, орудий лова и незаконного улова.