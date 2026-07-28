В России выросли продажи товаров для рыбалки

Так, наибольший интерес к удочкам и удилищам отмечен в Самаре — продажи выросли в 4 раза, в Казани и Челябинске — в 3 раза, а также в Нижнем Новгороде — на 40%. Параллельно с этим россияне активно приобретали приманки — в Волгограде их продажи выросли более чем в 3 раза, в Воронеже — в 2 раза, в Краснодаре — на треть.