Во время урагана в Ростовской области пострадали крыши 110 домов

В муниципалитетах Ростовской области во время урагана были повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь — в Ростове. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Напомним, непогода разыгралась в Ростовской области 25 июля. Порывы ветра срывали крыши с домов, валили деревья и конструкции, сильные осадки затапливали улицы. Из-за «урагана века» в Ростове произошли массовые отключения электричества.
По словам главы региона, ремонтные работы на объектах электроснабжения продолжаются. По данным на 27 июля оно восстановлено у 70% потребителей, которые столкнулись с отключением.
— Частичные ограничения пока действуют в Ростове, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в восьми районах области.
Кроме того, коммунальные бригады ликвидируют другие последствия природного катаклизма, в частности, распиливают и убирают поваленные ветром деревья. А власти продолжают оценивать причиненный ураганом ущерб.
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