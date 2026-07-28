Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время урагана в Ростовской области пострадали крыши 110 домов

В донском регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В муниципалитетах Ростовской области во время урагана были повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь — в Ростове. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Напомним, непогода разыгралась в Ростовской области 25 июля. Порывы ветра срывали крыши с домов, валили деревья и конструкции, сильные осадки затапливали улицы. Из-за «урагана века» в Ростове произошли массовые отключения электричества.

По словам главы региона, ремонтные работы на объектах электроснабжения продолжаются. По данным на 27 июля оно восстановлено у 70% потребителей, которые столкнулись с отключением.

— Частичные ограничения пока действуют в Ростове, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в восьми районах области.

Кроме того, коммунальные бригады ликвидируют другие последствия природного катаклизма, в частности, распиливают и убирают поваленные ветром деревья. А власти продолжают оценивать причиненный ураганом ущерб.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше