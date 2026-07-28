В Хабаровске нашли мужчину, находившегося в федеральном розыске из-за наркотиков

Полиция задержала 25-летнего жителя микрорайона Хабаровск-2. Мужчина находился в федеральном розыске. В ноябре 2025 года его остановили полицейские для проверки документов. При мужчине обнаружили сверток с метилэфедроном массой 0,28 грамма, который он купил через мессенджер. Уголовное дело было направлено в суд, однако на заседания мужчина не являлся, из-за чего его объявили в федеральный розыск с изменением меры пресечения на заключение под стражу. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.