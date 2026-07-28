Более 40 видов выплат проиндексируют в 2027 году в России

С 1 февраля 2027 года в России проиндексируют более 40 видов фиксированных социальных выплат. Среди них — материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные денежные выплаты льготникам (инвалидам, ветеранам), а также пособия семьям призывников. Размер индексации привяжут к фактическому уровню инфляции за 2026 год. В текущем прогнозе заложен показатель 5,2%. Также с 1 января 2027 года вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Это автоматически увеличит пособия, которые привязаны к нему: декретные выплаты для женщин с низким доходом, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан и минимальный размер больничных. Кроме того, единое пособие на детей до 17 лет и выплаты беременным, вставшим на учет на ранних сроках, пересчитают с учетом обновленного регионального прожиточного минимума. Повышение затронет миллионы семей, пенсионеров и льготников. Конкретные размеры индексации станут известны после публикации официальных данных об инфляции за 2026 год. Источник: РИА «Новости».