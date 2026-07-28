Владимир Зеленский прилетел в США для встречи с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, прилетел в США, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно рабочему графику главы США, переговоры пройдут в Белом доме в 16:30 по московскому времени в закрытом для журналистов формате.
По данным представителей администрации Вашингтона, политики будут обсуждать вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.
После, в 18:00 по московскому времени, Трамп примет в Овальном кабинете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, однако прессу туда также не допустят.
Днем ранее стало известно, что самолет украинского президента по пути в Вашингтон приземлился в британском аэропорту Борнмут, который в прошлом являлся базой королевских ВВС.
При этом новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем недавно обещал отправить войска на Украину после окончания конфликта. По его словам, правительство страны выполнит все обязательства перед Киевом.
Соединенные Штаты, в свою очередь, считают, что пришло время закончить конфликт на Украине. Источник CNN добавил, что урегулирование конфликта находится на повестке предстоящей встречи Трампа и Зеленского.