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Владимир Зеленский прилетел в США для встречи с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, прилетел в США, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщают украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, прилетел в США, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно рабочему графику главы США, переговоры пройдут в Белом доме в 16:30 по московскому времени в закрытом для журналистов формате.

По данным представителей администрации Вашингтона, политики будут обсуждать вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.

После, в 18:00 по московскому времени, Трамп примет в Овальном кабинете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, однако прессу туда также не допустят.

Днем ранее стало известно, что самолет украинского президента по пути в Вашингтон приземлился в британском аэропорту Борнмут, который в прошлом являлся базой королевских ВВС.

При этом новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем недавно обещал отправить войска на Украину после окончания конфликта. По его словам, правительство страны выполнит все обязательства перед Киевом.

Соединенные Штаты, в свою очередь, считают, что пришло время закончить конфликт на Украине. Источник CNN добавил, что урегулирование конфликта находится на повестке предстоящей встречи Трампа и Зеленского.

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