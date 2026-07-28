На матпомощь пострадавшим от атаки БПЛА в Ростове выделили 1,4 млн рублей

На материальную помощь жильцам домов, поврежденных во время атаки БПЛА в Ростове, выделили 1,4 млн руб. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Городской думы Ростова-на-Дону.
Финансовую поддержку получат жители Железнодорожного и Советского районов, чье жилье было повреждено осколками беспилотников.
Атака произошла 25 июля. Повреждения получили два многоквартирных дома, два частных, строящиеся высотки, а также коммерческие объекты и складские помещения. По последним данным, ранения получили пять человек.
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