В Нижнем Новгороде простятся с иеромонахом Тихоном 28 июля

Отпевание иеромонаха Тихона (Буцына) пройдёт 28 июля в Успенском соборе Флорищевой пустыни. Об этом проинформировала пресс‑служба Нижегородской митрополии.
Прощание состоится в Успенском соборе Свято‑Успенского мужского монастыря в посёлке Фролищи в 10:00 состоится. Чин отпевания возглавит епископ Выксунский и Павловский Гедеон. Мероприятие пройдёт после совершения Божественной Литургии.
Напомним, что трагическая смерть иеромонаха Тихона произошла в результате ДТП на автодороге, ведущей от трассы М‑7 к посёлку Фролищи. По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, водитель автомобиля ВАЗ (мужчина 1988 года рождения) не справился с управлением — машина съехала с проезжей части и на высокой скорости врезалась в дерево. В результате удара водитель погиб на месте.
Фотографии с места ДТП свидетельствуют о чрезвычайной силе столкновения: передняя часть транспортного средства оказалась практически полностью деформирована, что исключало возможность выживания водителя.
Ранее Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью иеромонаха Тихона.