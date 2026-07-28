В Нижнем Новгороде простятся с иеромонахом Тихоном 28 июля

Напомним, что трагическая смерть иеромонаха Тихона произошла в результате ДТП на автодороге, ведущей от трассы М‑7 к посёлку Фролищи. По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, водитель автомобиля ВАЗ (мужчина 1988 года рождения) не справился с управлением — машина съехала с проезжей части и на высокой скорости врезалась в дерево. В результате удара водитель погиб на месте.