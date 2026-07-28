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Живущая в Пскове беженка из Латвии назвала доступными цены на газ и воду в РФ

Беженка из Латвии Елизавета рассказала РИА Новости, что после переезда в Россию ее приятно удивили доступность услуг и уровень развития сервисов.

Беженка из Латвии Елизавета рассказала РИА Новости, что после переезда в Россию ее приятно удивили доступность услуг и уровень развития сервисов.

По ее словам, особенно заметно развита сфера маркетплейсов: заказ можно быстро получить или оформить с доставкой на дом, по городу работает множество пунктов выдачи, а процедура возврата товаров остается простой и удобной.

Также Елизавета отметила более высокий уровень развития банковской системы по сравнению с Латвией.

Кроме того, она обратила внимание на большое количество аптек и лабораторий, где можно сдать анализы, а также на широкий перечень медицинских услуг, доступных по полису обязательного медицинского страхования.

— Россия — это доступная цена за газ, электричество и воду, большой выбор молочной продукции по разной цене, возможность купить спелые фрукты, — рассказала Елизавета в беседе с агентством.

Прибыв в Москву, американский журналист Такер Карлсон поразился красотой архитектуры российской столицы. Американец добавил, что ему также хотелось бы посетить Санкт-Петербург и российскую Сибирь. Ранее он рассказал, какая станция столичного метро его восхитила больше всего. По его словам, «Киевская» выглядит лучше, чем что бы то ни было в США.

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