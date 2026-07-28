На Дону в Азовском море объявили заморный период и разрешили лов бычка. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. С 27 июля в акватории Азовского моря, включая Таганрогский залив, официально начался заморный период. Это природное явление возникает в сильную жару, когда из-за перегрева воды в ней критически падает уровень кислорода. Рыба сбивается у берега и теряет активность, что грозит ей массовой гибелью. Чтобы предотвратить потери биоресурсов, власти разрешили промышленный вылов бычка в установленных районах моря и вдоль побережья. Специалисты напомнили, что добывать рыбу необходимо строго по правилам рыболовства, используя только разрешенные орудия лова.