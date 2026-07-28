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Более 700 пострадавших на производстве нижегородцев прошли санаторное лечение

До конца года оздоровление смогут пройти еще 549 человек.

Источник: Нижегородская правда

703 жителя Нижегородской области, пострадавших на производстве, прошли санаторно-курортное лечение с начала 2026 года. До конца года оздоровление смогут пройти еще 549 человек, рассказали в региональном отделении СоцФонда России.

За счет средств обязательного социального страхования оплачиваются не только путевки, но и проезд к месту лечения и обратно. Для получения направления необходимо подать заявление через портал Госуслуг или обратиться в клиентскую службу Соцфонда.

Пострадавшие на производстве проходят реабилитацию в 12 специализированных центрах Социального фонда России, расположенных в разных регионах страны. Стандартный курс лечения длится 21 день, а для пациентов с травмами позвоночника — 42 дня. На этот период работающим гражданам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск.

В центрах проводят восстановительное лечение после черепно-мозговых травм, повреждений верхних и нижних конечностей, а также других заболеваний и травм, полученных на производстве.

«Реабилитация граждан, пострадавших на производстве или получивших профзаболевание, — одна из основных задач Социального фонда России и важнейшая составляющая их возвращения к труду и полноценной жизни. В результате прохождения санаторного лечения сроки временной нетрудоспособности сокращаются в 1,5−2 раза, а риски стать инвалидами уменьшаются в три раза», — отметила управляющая Отделением СФР по Нижегородской области Арина Садулина.

Нижегородцы проходят лечение в реабилитационных центрах в Московской, Владимирской, Кировской, Тюменской, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Анапе и других регионах России.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы смогут покупать рецептурные препараты в любом регионе страны.