Более 700 пострадавших на производстве нижегородцев прошли санаторное лечение

«Реабилитация граждан, пострадавших на производстве или получивших профзаболевание, — одна из основных задач Социального фонда России и важнейшая составляющая их возвращения к труду и полноценной жизни. В результате прохождения санаторного лечения сроки временной нетрудоспособности сокращаются в 1,5−2 раза, а риски стать инвалидами уменьшаются в три раза», — отметила управляющая Отделением СФР по Нижегородской области Арина Садулина.