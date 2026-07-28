В калининградском аэропорту задерживается почти 40 рейсов

В Храброво задерживается 21 рейс на прилёт и 17 на отправку. Информация об этом опубликована на онлайн-табло калининградского аэропорта.
Изменения в расписании связаны с ограничением полётов в Ленинградской области.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении Росавиации.
63-летний иностранец закурил на борту лайнера, летевшего из Екатеринбурга в Калининград, ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.