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В калининградском аэропорту задерживается почти 40 рейсов

Росавиация ввела ограничения на полёты в Ленинградской области.

Источник: Клопс.ru

В Храброво задерживается 21 рейс на прилёт и 17 на отправку. Информация об этом опубликована на онлайн-табло калининградского аэропорта.

Изменения в расписании связаны с ограничением полётов в Ленинградской области.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении Росавиации.

63-летний иностранец закурил на борту лайнера, летевшего из Екатеринбурга в Калининград, ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.

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