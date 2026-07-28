Электричка Тольятти — Самара 1 августа изменит расписание движения

Также изменения коснутся графика движения «Ласточки» Новокуйбышевская — Тольятти, которая отправляет в 13.38. Она не будет останавливаться на перечисленных выше платформах, а в в Тольятти приедет на четыре минуты раньше обычного — в 16.08.