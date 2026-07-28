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Электричка Тольятти — Самара 1 августа изменит расписание движения

Жителей Самарской области предупреждают об изменениях в графике движения электричек.

Источник: Комсомольская правда

1 августа изменится расписание электрички Тольятти — Самара, которая обычно выезжает в 16.06. В этот день пригородный поезд отправится в 15.42, а в Самару приедет в 17.56, предупредили в Самарской пригородной пассажирской компании.

«На участке Средневолжская — Самара отменяются остановки: Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая», — уточнила пресс-служба компании.

Также изменения коснутся графика движения «Ласточки» Новокуйбышевская — Тольятти, которая отправляет в 13.38. Она не будет останавливаться на перечисленных выше платформах, а в в Тольятти приедет на четыре минуты раньше обычного — в 16.08.