Электричка Тольятти — Самара 1 августа изменит расписание движения

1 августа изменится расписание электрички Тольятти — Самара, которая обычно выезжает в 16.06. В этот день пригородный поезд отправится в 15.42, а в Самару приедет в 17.56, предупредили в Самарской пригородной пассажирской компании.
«На участке Средневолжская — Самара отменяются остановки: Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая», — уточнила пресс-служба компании.
Также изменения коснутся графика движения «Ласточки» Новокуйбышевская — Тольятти, которая отправляет в 13.38. Она не будет останавливаться на перечисленных выше платформах, а в в Тольятти приедет на четыре минуты раньше обычного — в 16.08.