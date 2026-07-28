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Африканская страна покинет МУС из-за предвзятого отношения к континенту

Власти Чада объявили о начале процедуры выхода из Международного уголовного суда (МУС), заявив, что его деятельность остается «ограниченной и неравномерной» и действует против африканских стран.

Источник: РБК

Власти Чада объявили о начале процедуры выхода из Международного уголовного суда (МУС), заявив, что его деятельность остается «ограниченной и неравномерной» и действует против африканских стран. Об этом сообщил France24.

В заявлении правительства Чада говорится, что решение принято после «углубленного анализа деятельности Международного уголовного суда с момента начала его работы в 2002 году», который показал, что его эффективность остается «ограниченной и неравномерной».

В Чаде заявили, что из 13 расследований МУС девять касаются государств Африки.

Решение принято на фоне кампании США против суда. Ранее Вашингтон пригрозил МУС новыми санкциями, назвав его деятельность угрозой американскому суверенитету. При этом глава МИД Чада Абдулай Сабре Фадуль заявил, что страна решила выйти из суда не по просьбе США.

В июле о намерении покинуть МУС также объявили Венесуэла, Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Международный уголовный суд объединяет 125 государств и занимается расследованием военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

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