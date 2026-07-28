Африканская страна покинет МУС из-за предвзятого отношения к континенту

Власти Чада объявили о начале процедуры выхода из Международного уголовного суда (МУС), заявив, что его деятельность остается «ограниченной и неравномерной» и действует против африканских стран. Об этом сообщил France24.
В заявлении правительства Чада говорится, что решение принято после «углубленного анализа деятельности Международного уголовного суда с момента начала его работы в 2002 году», который показал, что его эффективность остается «ограниченной и неравномерной».
В Чаде заявили, что из 13 расследований МУС девять касаются государств Африки.
В июле о намерении покинуть МУС также объявили Венесуэла, Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Международный уголовный суд объединяет 125 государств и занимается расследованием военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.
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