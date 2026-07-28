У побережья Камчатки зафиксировали ощутимое землетрясение магнитудой 5,5

Стоит напомнить, что это не первая сейсмическая активность в регионе на этой неделе. Ранее, 26 июля, камчатские сейсмологи уже регистрировали два толчка с магнитудами 5.0 и 4.0, которые произошли на разном расстоянии от краевого центра.