У побережья Камчатки зафиксировали ощутимое землетрясение магнитудой 5,5

Тихоокеанское побережье Камчатки вновь сотрясли подземные толчки. По данным ученых, магнитуда землетрясения достигла 5,5, при этом эпицентр находился в океане на значительном удалении от крупных населенных пунктов. Информацию об этом предоставили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.
Специалисты уточнили, что сейсмическое событие было зафиксировано в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольское, которое является административным центром Алеутского округа. По данным службы, очаг залегал на глубине 63,7 километра под морским дном.
Время толчка пришлось на 16:42 по местному времени (07:42 по московскому). В самом Никольском подземные колебания ощущались достаточно слабо — их интенсивность не превысила трех баллов по шкале интенсивности.
В ведомстве отметили, что разрушений или пострадавших в результате этого происшествия не зафиксировано. Угроза возникновения цунами после случившегося также не объявлялась.
Стоит напомнить, что это не первая сейсмическая активность в регионе на этой неделе. Ранее, 26 июля, камчатские сейсмологи уже регистрировали два толчка с магнитудами 5.0 и 4.0, которые произошли на разном расстоянии от краевого центра.