Японские истребители поднимались из-за российского Ил-20

Согласно данным ведомства, накануне российский разведчик прошел с севера на юг вдоль западного побережья островов Хоккайдо и Хонсю. Маршрут пролегал над международными водами Японского моря. Как утверждается, достигнув района префектуры Симанэ на юго-западе Хонсю, самолет развернулся и взял курс обратно.
Для наблюдения за действиями российского борта Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители Северного командования ПВО.
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