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Японские истребители поднимались из-за российского Ил-20

Японские военные зафиксировали полет российского разведывательного самолета Ил-20 у своих берегов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным ведомства, накануне российский разведчик прошел с севера на юг вдоль западного побережья островов Хоккайдо и Хонсю. Маршрут пролегал над международными водами Японского моря. Как утверждается, достигнув района префектуры Симанэ на юго-западе Хонсю, самолет развернулся и взял курс обратно.

Для наблюдения за действиями российского борта Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители Северного командования ПВО.

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