Самолеты из Москвы и Сочи прибудут в Нижний Новгород с опозданием

Авиарейсы Москва — Нижний Новгород и Сочи — Нижний Новгород сегодня прибудут с опозданием. Информация о задержках представлена на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова 28 июля.
Самолет из главного города страны приземлится в столице Приволжья в 09:20 вместо 08:30. Рейс выполняет авиакомпания «Россия».
Борт с главного курорта Краснодарского края ожидают в Нижнем Новгороде в 19:55, хотя изначально он должен был доставить пассажиров в пункт назначения в 13:55. За этот рейс также отвечает «Россия».
По рейсам «на вылет» в настоящее время задержек нет.
Напомним, в Нижнем Новгороде начинают ремонтировать канатную дорогу. Она простаивала три недели после ЧП с застрявшими на высоте кабинками.