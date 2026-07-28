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Самолеты из Москвы и Сочи прибудут в Нижний Новгород с опозданием

Рейсы выполняет авиакомпания «Россия».

Источник: Живем в Нижнем

Авиарейсы Москва — Нижний Новгород и Сочи — Нижний Новгород сегодня прибудут с опозданием. Информация о задержках представлена на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова 28 июля.

Самолет из главного города страны приземлится в столице Приволжья в 09:20 вместо 08:30. Рейс выполняет авиакомпания «Россия».

Борт с главного курорта Краснодарского края ожидают в Нижнем Новгороде в 19:55, хотя изначально он должен был доставить пассажиров в пункт назначения в 13:55. За этот рейс также отвечает «Россия».

По рейсам «на вылет» в настоящее время задержек нет.

Напомним, в Нижнем Новгороде начинают ремонтировать канатную дорогу. Она простаивала три недели после ЧП с застрявшими на высоте кабинками.