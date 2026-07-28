Врач рассказала, сколько ягод смородины можно съедать в день

Возможные угрозы — это паразиты и личинки, особенно если ягоды повреждены или собраны с земли, плесневые грибки — если они хранятся в тепле и влаге, кишечные инфекции — если смородину плохо вымыть. Кроме того, если ягоды растут у дорог, свалок, фабрик, то они могут содержать тяжелые металлы, сказала врач.