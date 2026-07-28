Макрон заявил о самой тяжелой ситуации во Франции со Второй мировой войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами, которые стали самой тяжелой ситуацией со времен Второй мировой войны.
«Мы сталкиваемся с совершенно беспрецедентным пожаром. Мы переживаем самую тяжелую ситуацию из всех, что когда-либо фиксировались — самую тяжелую со времен Второй мировой войны», — сказал Макрон (цитата по L'Indépendant).
Выступая в Бордо, президент призвал жителей к единству и предупредил, что «предстоящие недели будут тяжелыми». Он также заявил о необходимости восстановить леса с учетом изменения климата.
В тушении пожаров, как отмечает издание, задействованы 2,75 тыс. пожарных, 1,5 тыс. военных, 1,44 тыс. сотрудников сил внутренней безопасности, 18 воздушных судов. Пострадали 88 пожарных, четверо из них — за последние сутки. Жертв среди населения нет, разрушено 240 домов.
Пожары в Жиронде уничтожили 42 тыс. гектаров леса. По данным премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, с начала года в стране сгорело более 116 тыс. гектаров. Это стало новым рекордным показателем после 2022 года. Из-за пожара в Жиронде были эвакуированы 220 тыс. человек.
В начале июля лесные пожары охватили несколько южных регионов Франции на фоне аномальной жары. В департаменте Восточные Пиренеи огонь уничтожил не менее 4,6 тыс. га, пять человек пострадали.
Лесной пожар на юго-западе Франции привел к образованию опасного пирокучевого облака. Такое погодное явление, также известное как «огненное облако», ранее в стране не наблюдалось. Обычно «огненные облака» можно увидеть при извержении вулкана или во время лесного пожара, когда огонь «поджаривает» воздух возле земли, из-за чего тот быстро поднимается. До этого пирокучевые облака наблюдали только на территории Австралии и Северной Америки.
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