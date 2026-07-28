Макрон заявил о самой тяжелой ситуации во Франции со Второй мировой войны

Лесной пожар на юго-западе Франции привел к образованию опасного пирокучевого облака. Такое погодное явление, также известное как «огненное облако», ранее в стране не наблюдалось. Обычно «огненные облака» можно увидеть при извержении вулкана или во время лесного пожара, когда огонь «поджаривает» воздух возле земли, из-за чего тот быстро поднимается. До этого пирокучевые облака наблюдали только на территории Австралии и Северной Америки.