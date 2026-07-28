Семья из Китая вернулась в Челябинск спустя семь лет после окончания вуза

Семья из Китая окончила вуз в Челябинске, уехала, а спустя семь лет вернулась — и теперь строит культурный мост между Россией и Поднебесной. Чжан Шу приехала на Южный Урал вместе с мужем Ху Чжиюанем и маленькой дочкой Канюй. Тогда она мечтала выучить русский, а муж не просто поддержал супругу, но и сам стал студентом.
Все началось с детской мечты Чжан Шу учиться в России. Повзрослев, она работала педагогом дошкольного образования, но понимала: нужно поступить в аспирантуру и выучить русский язык. Дома это было почти невозможно. Сначала попробовали Москву — но там отклика от преподавателей было мало. А в Челябинске, в ЮУрГГПУ, темп и атмосфера совпали с ожиданиями.
После окончания учебы супруги вернулись в Китай. Устроились в Ниндский профессионально-технологический институт в провинции Фуцзянь, Канюй пошла в школу. Но нагрузка оказалась слишком высокой: много домашних заданий, сидячий образ жизни, почти нет времени на спорт. Канюй — девочка активная, занимается спортивной гимнастикой. В Китае родителям приходится выбирать: либо учеба, либо спорт — совмещать почти невозможно. Тогда семья снова задумалась о переезде в Россию, сообщает издание «КП-Челябинск».
«В Китае много учатся, а в России есть возможность учиться и заниматься спортом. Нельзя постоянно сидеть в классе, это вредно для здоровья», — говорит Канюй. В челябинской школе к ней относятся с интересом: в первые дни одноклассники садились рядом и расспрашивали о Китае.
Сейчас супруги работают на факультете Евразии и Востока в ЧелГУ — преподают китайский язык бакалаврам и магистрам. Студенты отмечают: с носителями языка легче понимать иностранную речь. Преподаватели знают различия менталитетов и помогают ученикам находить общий язык.
Чжан Шу начала учить русский в 15 лет. Только вот в китайской школе изучали грамматику — без живой речи и практики.
«Когда я приехала в Россию, люди разговаривали совсем не так, как в учебниках. Пришлось учиться заново», — признается Чжан Шу. А муж изучает русский около семи лет. Он рад, что когда-то поддержал жену и не побоялся уехать в другую страну.
Сейчас супруги помогают развивать сотрудничество между Китаем и Россией в сфере образования. Они работают в центре международного культурно-образовательного обмена — частной школе с углубленным изучением иностранных языков. Организуют поездки российских школьников в Китай и наоборот, помогают студентам поступать в китайские университеты.
«Мы должны сотрудничать друг с другом не только в экономических областях, но и в культурно-просветительских и образовательных», — уверен Ху Чжиюань.
Еще одно важное дело семьи — перевод русских сказок на китайский. Уже готовы «Колобок», «Репка», «Цветик-семицветик» Катаева, «Леля и Минька» Зощенко. В Китае эти произведения очень известны, но в России о китайской литературе знают мало, отмечают супруги.
На вопрос о китайской классике Ху Чжиюань рекомендует четыре великих романа: «Троецарствие», «Речные заводи», «Путешествие на Запад» и «Сон в красном тереме». Из современных авторов советует нобелевского лауреата Мо Яня — его книги переведены на русский.
Челябинск подкупил семью размеренностью и спокойствием — полная противоположность беспокойным китайским мегаполисам. Пока они гуляют в парке Гагарина, но мечтают о Сочи, Санкт-Петербурге и Байкале. Дома готовят и русскую, и китайскую еду: Чжан Шу уже умеет варить борщ.
Недавно у семьи родился второй ребенок. Когда дети подрастут, Чжан Шу готова подумать и о докторской степени.