Семья из Китая вернулась в Челябинск спустя семь лет после окончания вуза

Все началось с детской мечты Чжан Шу учиться в России. Повзрослев, она работала педагогом дошкольного образования, но понимала: нужно поступить в аспирантуру и выучить русский язык. Дома это было почти невозможно. Сначала попробовали Москву — но там отклика от преподавателей было мало. А в Челябинске, в ЮУрГГПУ, темп и атмосфера совпали с ожиданиями.