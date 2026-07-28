В Перми полицейский предотвратил убийство в подсобке магазина

Полицейский из Перми предотвратил убийство женщины в подсобке магазина, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Инцидент произошёл 24 июля 2026 года. Полицейский был на выходном дне и гулял вместе с сыном. У входа в продуктовый магазин на улице Милиционера Власова мужчина услышал крик о помощи — он доносился из подсобки.
Пермяк бросился на помощь. Внутри он увидел двоих мужчин на полу: один лежал на животе с ножом у руки, второй пытался его обезвредить. Рядом — женщина с порезами на руке и бедре. Страж порядка нераздумывая скрутил владельца ножа и связал руки скотчем.
Полицейский перевязал раны женщины вместе с продавщицами, дождался скорую и коллег. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Оказалось, что нападавший — муж пострадавшей.
Как уточнили в СУ СК РФ по Пермскому краю, злоумышленник заключён под стражу.
«Героем себя не считаю. Я оказался в нужное время в нужном месте. Считаю, что так должен поступать любой мужчина», — сказал офицер полиции.
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