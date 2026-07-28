В Перми полицейский предотвратил убийство в подсобке магазина

Пермяк бросился на помощь. Внутри он увидел двоих мужчин на полу: один лежал на животе с ножом у руки, второй пытался его обезвредить. Рядом — женщина с порезами на руке и бедре. Страж порядка нераздумывая скрутил владельца ножа и связал руки скотчем.