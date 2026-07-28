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Чарльз Бронсон устроил забастовку из-за яблочного пирога: одному из самых опасных преступников не положили крем

Британский заключенный Бронсон устроил забастовку из-за яблочного пирога.

Источник: Комсомольская правда

Самый известный и опасный заключенный Великобритании 73-летний Чарльз Бронсон, устроил протест из-за отсутствия заварного крема к его любимому яблочному пирогу. Об этом пишет Daily Mail.

Возмущенный Бронсон отказался возвращаться в камеру по окончании прогулочного времени и устроил акцию протеста прямо во дворе исправительного учреждения. Мужчина демонстративно стоял на месте, игнорируя неоднократные требования сотрудников пенитенциарной службы.

«Он любит свою еду и видел в ней еще один пример того, как тюрьма не дает ему то, на что, по его мнению, он имеет право», — отмечают журналисты издания.

Чтобы заставить заключенного подчиняться правилам, руководству тюрьмы пришлось экстренно вызывать подкрепление. В операции по усмирению любителя десертов участвовали девять сотрудников в полной защитной экипировке.

Чарльз Бронсон (настоящее имя Чарльз Сальвадор) отбывает наказание с 1974 года. Он стал известным после нападения на сотрудников и заключенных, включая захват заложников и конфликты в британских тюрьмах. В ноябре состоится заседание комиссии по УДО, где он надеется на смягчение условий и освобождение. Новый инцидент может ухудшить его шансы.

Тем временем стало известно о серьезном кризисе в британских тюрьмах. Властям Великобритании придется досрочно освободить 2,5 тысячи заключенных.

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