Чарльз Бронсон устроил забастовку из-за яблочного пирога: одному из самых опасных преступников не положили крем

Чарльз Бронсон (настоящее имя Чарльз Сальвадор) отбывает наказание с 1974 года. Он стал известным после нападения на сотрудников и заключенных, включая захват заложников и конфликты в британских тюрьмах. В ноябре состоится заседание комиссии по УДО, где он надеется на смягчение условий и освобождение. Новый инцидент может ухудшить его шансы.