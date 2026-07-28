Житель Иркутска добился компенсации за нападение безнадзорной собаки

Ранее агентство сообщало, что более 40 тысяч рублей выплатит администрация Зиминского ГО местной жительнице, пострадавшей от укуса бродячего пса. Суд установил, что в октябре 2025 года женщина шла по улице, когда на нее из-за спины напросилась собака и укусила за левую голень.