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Житель Иркутска добился компенсации за нападение безнадзорной собаки

IrkutskMedia, 28 июля. Свердловский районный суд Иркутска вынес решение по гражданскому делу по иску местного жителя о возмещении вреда, причиненного здоровью в результате нападения безнадзорной собаки. В пользу истца взыскали компенсацию морального вреда и расходы на оплату услуг представителя. Решение вступило в законную силу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, согласно материалам дела, в августе 2025 года истца укусила безнадзорная собака. Мужчина получил травму нижней трети бедра. Пострадавшему потребовалось длительное лечение: истец проходил курс прививок от бешенства в течение трех месяцев и продолжает наблюдение у невролога.

Суд установил, что органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в границах населенных пунктов Иркутской области. Факт нападения безнадзорной собаки свидетельствует о недостаточности принимаемых ответчиком мер по обращению с животными без владельцев и привело к причинению вреда здоровью истца.

Ранее агентство сообщало, что более 40 тысяч рублей выплатит администрация Зиминского ГО местной жительнице, пострадавшей от укуса бродячего пса. Суд установил, что в октябре 2025 года женщина шла по улице, когда на нее из-за спины напросилась собака и укусила за левую голень.