Канонеров о кадровой проблеме в Следкоме: ситуация хорошая по сравнению с полицией

«Такой глобальной проблемы, как, к сожалению, в органах внутренних дел, у нас нет, — сообщил Канонеров. — У нас в настоящее время практически укомплектованность 98%. Другое дело, что отбор в Следственный комитет довольно жёсткий, у нас очень много дополнительных требований. Не каждый человек с высшим юридическим образованием нам подходит. И поэтому, если сейчас у нас есть какие-то вакансии, то они связаны не столько с тем, что нет людей, а с тем, что мы отбираем кого-то. К сожалению, приходится не брать на работу по тем или иным причинам. Но сейчас ситуация по сравнению с другими правоохранительными органами очень хорошая с кадрами. Проблем нет, и я даже могу сказать, что осенью у нас будет даже определённая очередь желающих поработать».