Канонеров о кадровой проблеме в Следкоме: ситуация хорошая по сравнению с полицией

Штат следователей регионального Следственного управления СК в Калининградской области укомплектован практически полностью, и в ведомстве не видят проблемы с нехваткой кадров, как в полиции. Об этом руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров сообщил во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград», отвечая на вопрос «Нового Калининграда».
«Такой глобальной проблемы, как, к сожалению, в органах внутренних дел, у нас нет, — сообщил Канонеров. — У нас в настоящее время практически укомплектованность 98%. Другое дело, что отбор в Следственный комитет довольно жёсткий, у нас очень много дополнительных требований. Не каждый человек с высшим юридическим образованием нам подходит. И поэтому, если сейчас у нас есть какие-то вакансии, то они связаны не столько с тем, что нет людей, а с тем, что мы отбираем кого-то. К сожалению, приходится не брать на работу по тем или иным причинам. Но сейчас ситуация по сравнению с другими правоохранительными органами очень хорошая с кадрами. Проблем нет, и я даже могу сказать, что осенью у нас будет даже определённая очередь желающих поработать».
Канонеров отметил, что сравнивать с полицией ему сложно еще и потому, что там довольно большой штат.
«Конечно, не сравнить аппараты органов внутренних дел. Насколько я помню, там около 5 000 человек. У нас всего 114. Нас мало, но мы в тельняшках, скажем так. Любые задачи готовы выполнять», — заключил Канонеров.
Напомним, что 19 марта этого года Сергей Рейсон, бывший на тот момент врио начальника УМВД по Калининградской области, в ходе отчета в региональном Заксобрании поднял проблему «оттока личного состава».
«За прошедшие 5 лет некомплект калининградской полиции увеличился более чем в пять раз, — отметил Рейсон. — Непосредственно в 2025 году на службу принято 263 сотрудника, а отток составил более 460. Некомплект — более 30% от штатной численности отмечается в уголовном розыске и в службе участковых уполномоченных полиции. Свыше 40% в подразделениях патрульно-постовой службы — это 51%. И охранно-конвойной службы 50%, дознания — 40%».