Красноярцы заметили следы медведя в эко-парке «Гремячая грива»

Управляющая эко-парком Ксения Кацер пояснила: «Мы не можем дать гарантию, что он сегодня, например, оказался здесь, а завтра он перешел в другое место. Он нас об этом не информирует. Также, как и возможно, вы пройдете совершенно спокойно по туристическим тропам “Гремячей гривы” и не встретите никаких следов».