Красноярцы заметили следы медведя в эко-парке «Гремячая грива»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В эко-парке «Гремячая грива» посетителей предупредили о возможном появлении медведя. На дальних лесных маршрутах туристы обнаружили следы хищника и передали фотографии сотрудникам парка.
Медведь является обычным обитателем сибирской тайги. За сутки животное способно преодолеть до 30 километров, поэтому предугадать его маршрут невозможно.
В администрации парка подчеркнули, что речь идет именно об удаленных лесных тропах, где нет освещения, благоустроенных дорожек, видеонаблюдения, детских и спортивных площадок. При этом специалисты не исключают, что следы медведя могут встретиться и в других частях лесного массива.
Управляющая эко-парком Ксения Кацер пояснила: «Мы не можем дать гарантию, что он сегодня, например, оказался здесь, а завтра он перешел в другое место. Он нас об этом не информирует. Также, как и возможно, вы пройдете совершенно спокойно по туристическим тропам “Гремячей гривы” и не встретите никаких следов».
Посетителям рекомендуют перед походом по дальним маршрутам ознакомиться с правилами поведения при встрече с дикими животными и соблюдать меры предосторожности.
В парке напоминают, что человек находится в гостях у природы, поэтому безопасность во многом зависит от внимательности самих туристов.