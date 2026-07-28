Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы заметили следы медведя в эко-парке «Гремячая грива»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В эко-парке «Гремячая грива» посетителей предупредили о возможном появлении медведя. На дальних лесных маршрутах туристы обнаружили следы хищника и передали фотографии сотрудникам парка.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В эко-парке «Гремячая грива» посетителей предупредили о возможном появлении медведя. На дальних лесных маршрутах туристы обнаружили следы хищника и передали фотографии сотрудникам парка.

Медведь является обычным обитателем сибирской тайги. За сутки животное способно преодолеть до 30 километров, поэтому предугадать его маршрут невозможно.

В администрации парка подчеркнули, что речь идет именно об удаленных лесных тропах, где нет освещения, благоустроенных дорожек, видеонаблюдения, детских и спортивных площадок. При этом специалисты не исключают, что следы медведя могут встретиться и в других частях лесного массива.

Управляющая эко-парком Ксения Кацер пояснила: «Мы не можем дать гарантию, что он сегодня, например, оказался здесь, а завтра он перешел в другое место. Он нас об этом не информирует. Также, как и возможно, вы пройдете совершенно спокойно по туристическим тропам “Гремячей гривы” и не встретите никаких следов».

Посетителям рекомендуют перед походом по дальним маршрутам ознакомиться с правилами поведения при встрече с дикими животными и соблюдать меры предосторожности.

В парке напоминают, что человек находится в гостях у природы, поэтому безопасность во многом зависит от внимательности самих туристов.