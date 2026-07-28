Сердце не выдержало: Глава Федерации альпинизма Челябинской области умер прямо на сборах

15 августа Сергею Печёнкину должен был исполниться 71 год. На протяжении 12 лет он возглавлял региональную федерацию. Последние десять альпинистских сборов именно Печёнкин отвечал за вопросы безопасности участников. За годы работы он получил звание кандидата в мастера спорта по альпинизму, был инструктором-методистом второй категории и спортивным судьёй всероссийской категории.