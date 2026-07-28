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Минздрав озвучил показания для вакцинирования от меланомы

НМИЦ: вакцина от рака кожи показана взрослым пациентам.

Источник: Комсомольская правда

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава озвучил условия отбора пациентов для клинических испытаний российской мРНК-вакцины от меланомы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ими могут стать совершеннолетние граждане с неоперабельной или метастатической меланомой кожи, взрослые граждане, которые успешно прошли хирургическое лечение, предусматривающее полное удаление всех метастатических очагов. Кроме того, к вакцинации допустят тех, кто пролечился, но потом возник рецидив без метастазов в головном мозге.

В конце прошлого года сообщалось, что Институт имени Гамалеи выпустил тестовые вакцины от рака.

В мае этого года научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента с меланомой, которому ввели вакцину от заболевания, фиксируются небольшие сдвиги в анализах. Однако основные иммунологические результаты еще впереди.