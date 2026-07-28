Минздрав озвучил показания для вакцинирования от меланомы

Отмечается, что ими могут стать совершеннолетние граждане с неоперабельной или метастатической меланомой кожи, взрослые граждане, которые успешно прошли хирургическое лечение, предусматривающее полное удаление всех метастатических очагов. Кроме того, к вакцинации допустят тех, кто пролечился, но потом возник рецидив без метастазов в головном мозге.