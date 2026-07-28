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Роспотребнадзор объяснил, можно ли вернуть деньги за колледж, если ребенок передумал

Красноярцам рассказали, можно ли вернуть деньги за платное обучение в колледже, если ребенок передумал поступать.

Красноярцам объяснили, можно ли вернуть деньги за платное обучение в колледже, если ребенок передумал поступать. С таким вопросом в краевой Роспотребнадзор обратилась мама абитуриентки.

Она рассказала, что уже оплатила первый курс обучения дочери в колледже после того, как заключила с организацией договор. Однако через несколько дней дочь передумала и решила поступать в другое место и на другую специальность.

В ведомстве разъяснили, что деньги вернуть можно.

«В соответствии со ст. 32 Закона “О защите прав потребителей” у потребителя есть право расторгнуть договор в любой момент. Единственное условие — колледж может удержать сумму фактически понесённых расходов (при их наличии), связанных с исполнением обязательств по этому договору», — ответили в Роспотребнадзоре.

Таким образом, у абитуриента есть возможность сменить траекторию без серьезных финансовых потерь.

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