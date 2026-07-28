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Воронежцев пугают заминированными подходами к аэродрому

Листовки с фейками развесили на улице 9 Января.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже распространяется ложная информация о якобы заминированных подходах к аэродрому. В региональных пабликах сообщают, что на улице 9 Января неизвестные расклеили листовки с предупреждением о минировании дороги к аэропорту.

Власти города пояснили, что никаких реальных листовок или заявлений от граждан не поступало. Впрочем, и сама новость бессмысленна. Улица 9 Января находится далеко от действующих аэродромов и не ведет к ним.

Канал в МАКС «Война с фейками. Воронежская область» призывает не доверять лживой информации:

— Сообщение специально распространили, чтобы напугать людей и создать панику.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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