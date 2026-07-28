Меган Маркл попросила не называть ее герцогиней

Меган Маркл во время участия в австралийской версии кулинарного шоу MasterChef попросила ведущую не использовать ее королевский титул и обращаться к ней просто по имени. На вопрос, можно ли называть ее герцогиней, супруга принца Гарри ответила коротко: «Просто Меган».
Съемки выпуска проходили в апреле во время визита Меган Маркл и принца Гарри в Австралию. В эфире она рассказала, что их дети, Арчи и Лилибет, любят брюссельскую капусту, а сама предпочитает готовить блюда на гриле, щедро добавляя специи.
Неожиданным моментом программы стал видеозвонок принца Гарри по FaceTime, который состоялся прямо во время съемок. Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых после выхода выпуска в эфир.
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