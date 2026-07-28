Меган Маркл попросила не называть ее герцогиней

Меган Маркл во время участия в австралийской версии кулинарного шоу MasterChef попросила ведущую не использовать ее королевский титул и обращаться к ней просто по имени. На вопрос, можно ли называть ее герцогиней, супруга принца Гарри ответила коротко: «Просто Меган».