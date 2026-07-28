Заброшенную лыжную базу «Старт» превращают в спорткомплекс 21 века

Лыжная база «Старт» в Николаевске-на-Амуре, открывшаяся после капитального ремонта в феврале этого года, продолжает развиваться. В настоящее время ведутся работы по освещению лыжных трасс, также запланированы установка видеонаблюдения и благоустройство прилегающей территории. Губернатор Дмитрий Демешин проверил объект в ходе рабочей поездки и оценил результаты ремонта и дальнейшие планы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.