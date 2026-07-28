Лыжная база «Старт» в Николаевске-на-Амуре, открывшаяся после капитального ремонта в феврале этого года, продолжает развиваться. В настоящее время ведутся работы по освещению лыжных трасс, также запланированы установка видеонаблюдения и благоустройство прилегающей территории. Губернатор Дмитрий Демешин проверил объект в ходе рабочей поездки и оценил результаты ремонта и дальнейшие планы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сделано достойно. Меня впечатлило, как было и как стало. Был заброшенный, по сути, объект, а получился современный красивый спортивный комплекс», — отметил Дмитрий Демешин.
Лыжная база работает без малого почти 50 лет — это единственное место в Николаевске-на-Амуре, где можно регулярно заниматься лыжными гонками. На базе занимаются воспитанники спортивной школы «Орлан». Здесь проходят всероссийские и краевые спортивные соревнования — «Лыжня России», фестивали среди северных территорий «Возрождение» и «Надежды Севера», а также отдыхают жители всех возрастов.
Заброшенную лыжную базу «Старт» превращают в спорткомплекс 21 века. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Заброшенную лыжную базу «Старт» превращают в спорткомплекс 21 века. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Капитальный ремонт, которого объект ждал долгие годы, провели по краевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае». В здании заменили двери, окна, инженерные коммуникации, кровлю, сделали перепланировку, обустроили отдельные раздевалки для детей и взрослых. По поручению губернатора администрация муниципалитета обновила фасад. Также из районного бюджета были выделены средства на новый инвентарь, оборудование, мебель.
Сейчас идут работы по освещению трасс — помощь в этом оказывает местный бизнес. Уже установлено 36 опор. Освещение появится на протяжении 1 км трасс. За счёт местного бюджета также установят видеонаблюдение и благоустроят прилегающую территорию. В дальнейших планах — развитие двух горнолыжных склонов с устройством канатных дорог для начальной подготовки юных горнолыжников.
Заброшенную лыжную базу «Старт» превращают в спорткомплекс 21 века. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Заброшенную лыжную базу «Старт» превращают в спорткомплекс 21 века. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Заброшенную лыжную базу «Старт» превращают в спорткомплекс 21 века. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Заброшенную лыжную базу «Старт» превращают в спорткомплекс 21 века. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края», которую возглавляет Сергей Кравчук, поможет с расширением инвентаря.
В перспективных планах развития лыжной школы — работы на горнолыжных склонах «Верхний» и «Нижний» с устройством безопорных канатных дорог. Это позволит организовать начальную подготовку юных горнолыжников прямо здесь, в Николаевске, а затем направлять ребят на профессиональные склоны в Многовершинный.
«В Год спорта в Хабаровском крае и далее будем продолжать поддерживать такие объекты — чтобы условия для занятий были в каждом районе, чтобы люди всех возрастов могли тренироваться и побеждать», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.