«Адмирал Нахимов» станет самым зорким кораблём в мире: крейсер получит летающий радар

Уникальность корабля заключается в том, что он сможет нести на борту три вертолета Ка-31. Эти машины оборудованы мощной антенной, которая в полете раскладывается под фюзеляжем, позволяя засекать вражеские истребители и крылатые ракеты на дистанции около 150 километров. Причем для более крупных целей, вроде самолетов-разведчиков, дальность захвата будет еще выше.