«Адмирал Нахимов» станет самым зорким кораблём в мире: крейсер получит летающий радар

Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который вернется в строй ВМФ России в конце 2026 года, будет не только самым мощным, но и самым «зорким» кораблем в мире. Его главная фишка — собственный вертолетный отряд дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), который фактически станет для него летающим радаром. Такую информацию приводит издание MWM.
Уникальность корабля заключается в том, что он сможет нести на борту три вертолета Ка-31. Эти машины оборудованы мощной антенной, которая в полете раскладывается под фюзеляжем, позволяя засекать вражеские истребители и крылатые ракеты на дистанции около 150 километров. Причем для более крупных целей, вроде самолетов-разведчиков, дальность захвата будет еще выше.
Полученные данные Ка-31 способен передавать прямо на командный пункт крейсера или истребителям МиГ-31БМ. Это позволяет запускать зенитные ракеты С-400 и гиперзвуковые «Цирконы» на предельной дальности, значительно раньше, чем враг сможет нанести ответный удар. Однако у этого преимущества есть и обратная сторона: размещение «летающих радаров» занимает место, которое могло бы использоваться для противолодочных вертолетов Ка-27, вынуждая командование выбирать между защитой от подводных лодок и воздушным контролем, уверяет издание.
Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев анонсировал, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» завершает испытания после модернизации и войдет в состав Военно-морского флота России уже до конца текущего года.