Врачи спасли 70-летнего екатеринбуржца, который едва не умер после велопрогулки

В связи с этим пожилого екатеринбуржца направили на госпитализацию в СОКБ № 1, поскольку только в этой больнице лечат данную патологию. Когда Михаил поступил в медучреждение, его состояние было стабильным. Однако спустя несколько дней у него снова начались боли в груди.