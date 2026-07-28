Подарочный сертификат и салоны красоты: новые видеоролики на столичном портале потребителя помогут выбрать качественные услуги и товары

На столичном портале потребителя разместили новые видеоролики, рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы. Из них можно узнать об использовании подарочного сертификата и случаях, в которых можно его вернуть, а также как избежать рисков и получить качественные услуги в салонах красоты.
— Мы продолжаем расширять библиотеку знаний столичного портала потребителя, чтобы у жителей было еще больше возможностей в любое время изучать рекомендации экспертов по защите прав потребителей в самых разных жизненных ситуациях. Теперь у тех, кому удобнее усваивать информацию за просмотром видео, появилась возможность познакомиться с новыми материалами. Они помогут выбрать качественные косметологические услуги и защитить свои права, если возникли претензии к качеству или стоимости бьюти-процедур, а также получить ответы на различные вопросы, связанные с использованием подарочных сертификатов, — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
Узнать все о подарочном сертификате.
Подарочный сертификат —это подтверждение прав держателя сертификата на получение товаров или услуг у конкретного продавца или исполнителя, предоплаченных на сумму номинала сертификата. Останавливая свой выбор на этом популярном виде подарков, полезно будет узнать все о возможностях его использования. В новом видеоролике «Подарочный сертификат: что нужно знать потребителю» можно узнать, как и в каких случаях можно вернуть деньги за сертификат, как действовать, если истек срок его действия или магазин отказывается принимать его к оплате и какие права в таких ситуациях есть у потребителя. Также получить более подробную информацию по использованию и возврату подарочного сертификата можно из тематической статьи. Например, если сертификат использован не полностью, и потребитель приобрел товар или получил услуги, не используя всю сумму сертификата, то по требованию держателя продавец обязан вернуть оставшиеся на балансе сертификата средства, для этого не потребуется чек. А если возникла необходимость, то вернуть сертификат может не только тот, кто его приобрел, но и тот, кто получил его в подарок.
Что нужно знать, выбирая салон красоты.
Записываясь в салон красоты на стрижку, маникюр или другую процедуру, потребители ожидают получить нужный результат и уйти в хорошем настроении. К сожалению, не всегда посещение салона может дать только положительные эмоции. Для тех, кто часто посещает салоны красоты, будет полезен новый видеоролик «Права потребителя в салоне красоты: что нужно знать» С его помощью можно сориентироваться при выборе салона и узнать, на что следует обратить внимание при его посещении. Также здесь можно узнать о том, какие права есть у потребителя при получении косметических и косметологических процедур, а также как следует действовать в случае некачественного оказания услуг.
Также получить более подробную информацию по этой теме можно в тематической статье. Например, эксперты советуют при выборе салона в первую очередь внимательно изучить информацию на сайте организации, обращая внимание не только на перечень и стоимость услуг, но и на квалификацию мастеров, а также отзывы клиентов. Кроме того, чтобы исключить риски для здоровья, стоит учитывать, что в зависимости от вида услуги к исполнителю предъявляются различные требования, включая наличие соответствующего образования, квалификации и разрешительных документов. Поэтому, выбирая салон, который предлагает косметологические услуги, нужно помнить, что эта категория относится к медицинским услугам. Это значит их может оказывать только квалифицированный персонал с лицензией на медицинскую деятельность.
Если возникла спорная ситуация с исполнителем услуг, помогут материалы раздела «Правовая информация». Здесь можно найти пошаговые инструкции для разрешения различных спорных ситуаций как в досудебном порядке, так и для отстаивания своих прав в суде. Например, в каких случаях и как можно урегулировать спор в досудебном порядке или как составить как претензию. А если придется отстаивать свои интересы в суде, то составить исковое заявление в суд можно в разделе «Шаблоны претензий и исковых заявлений», выбрав соответствующий шаблон. Кроме того, разобраться, как действовать в спорной ситуации, поможет сервис «Электронный помощник». С его помощью можно быстро подобрать соответствующий шаблон для претензии продавцу или искового заявления в суд. Для решения спорной ситуации можно проконсультироваться со специалистом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в онлайн-формате, предварительно записавшись с помощью сервиса «онлайн-консультация» на главной странице портала. Также получить рекомендации можно по телефону круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по городу Москве: +7 495 539-36-96.
Портал потребителя создан в 2022 году Правительством Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве. На ресурсе размещено более 230 материалов: статьи, инструкции, памятки, вебинары, интервью экспертов. Помимо практических рекомендаций экспертов, в публикациях также содержатся наименования соответствующих нормативных актов, на которые можно опираться при общении с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для защиты прав потребителей.
Создание и поддержка средств обеспечения информационной безопасности, а также противодействие кибермошенничеству, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».