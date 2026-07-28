Подарочный сертификат и салоны красоты: новые видеоролики на столичном портале потребителя помогут выбрать качественные услуги и товары

Подарочный сертификат —это подтверждение прав держателя сертификата на получение товаров или услуг у конкретного продавца или исполнителя, предоплаченных на сумму номинала сертификата. Останавливая свой выбор на этом популярном виде подарков, полезно будет узнать все о возможностях его использования. В новом видеоролике «Подарочный сертификат: что нужно знать потребителю» можно узнать, как и в каких случаях можно вернуть деньги за сертификат, как действовать, если истек срок его действия или магазин отказывается принимать его к оплате и какие права в таких ситуациях есть у потребителя. Также получить более подробную информацию по использованию и возврату подарочного сертификата можно из тематической статьи. Например, если сертификат использован не полностью, и потребитель приобрел товар или получил услуги, не используя всю сумму сертификата, то по требованию держателя продавец обязан вернуть оставшиеся на балансе сертификата средства, для этого не потребуется чек. А если возникла необходимость, то вернуть сертификат может не только тот, кто его приобрел, но и тот, кто получил его в подарок.