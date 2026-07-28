Диетолог опроверг популярный миф о вреде кофе с утра

Врач-диетолог Александр Бурлаков прокомментировал распространенное убеждение, будто привычка пить кофе на голодный желудок неизбежно ведет к эзофагиту, гастриту или язве. По его словам, научные данные этого не подтверждают.
Специалист признал, что кофе действительно стимулирует выработку соляной кислоты и у отдельных людей может спровоцировать изжогу или неприятные ощущения. Однако у здорового человека слизистая оболочка ЖКТ от этого не страдает.
«Исследования не находят связи между потреблением кофе и язвой желудка, язвой двенадцатиперстной кишки или рефлюкс-эзофагитом», — написал Бурлаков в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, сколько чашек кофе можно выпивать в день без ущерба для здоровья.
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