Ученые создали профиль сурков на сайте для взрослых

Биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли необычный способ собрать деньги на научные исследования. На фоне сокращения финансирования они зарегистрировали аккаунт на платформе OnlyFans, где публикуют видео с сурками, снятыми в дикой природе.