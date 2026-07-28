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Ученые создали профиль сурков на сайте для взрослых

Биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли необычный способ собрать деньги на научные исследования.

Биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли необычный способ собрать деньги на научные исследования. На фоне сокращения финансирования они зарегистрировали аккаунт на платформе OnlyFans, где публикуют видео с сурками, снятыми в дикой природе.

Проект получил название OnlyMarms. Несмотря на репутацию платформы, ученые подчеркивают, что их контент не имеет сексуального характера и посвящен исключительно научному просвещению. Идея создания аккаунта, по данным The New York Times, появилась после просмотра сериала «У Марго проблемы с деньгами».

Подписка на страницу бесплатная, однако авторы предлагают пользователям оставлять чаевые. Все собранные средства направляются на финансирование полевых исследований и дальнейшее изучение сурков.

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