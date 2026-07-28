Сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину

В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования во время конфликта с местными жителями применили оружие. Об этом сообщает «Страна.ua».
По информации СМИ, одна из женщин получила огнестрельное ранение. На опубликованных кадрах слышны звуки выстрелов, после чего служебный автобус ТЦК уезжает с места происшествия. На земле в этот момент лежат две женщины.
Издание также утверждает, что еще одной женщине сотрудники военкомата распылили перцовый баллончик. Кроме того, по данным СМИ, одной из пострадавших переехали ногу.
Как сообщает «Страна.ua», инцидент произошел во время попытки принудительной мобилизации. По информации издания, женщины пытались помешать действиям сотрудников ТЦК, передают «Известия».
Ранее сотрудники территориального центра комплектования в селе Любче Волынской области насильно мобилизовали настоятеля храма святого Иоанна Милостивого, протоиерея Иоанна Кузьминского. Группа людей в камуфляжной форме и масках схватила мужчину и потащила его в микроавтобус.