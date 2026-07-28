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В Хабаровском крае фестиваль «Аист над Амуром» собрал более 500 человек

Праздник посвятили 375-летию старейшего села Амурского района и Году единства народов России.

В селе Ачан Амурского района Хабаровского края прошёл фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром». Праздник собрал более 500 жителей и гостей, сообщает Министерство культуры Хабаровского края.

Фестиваль посвятили 375-летию Ачана и Году единства народов России. Село считается одним из старейших в Хабаровском крае — впервые оно упоминается в документах 1651 года.

«Аист над Амуром» — традиционный фестиваль коренных малочисленных народов Севера Амурского района.

Для гостей выступили творческие национальные коллективы и эвенская певица GYAVUK.

В рамках фестиваля также прошли выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, конкурсы национального костюма и национальной кухни. Гости смогли познакомиться с традициями и культурой народов, проживающих на территории Хабаровского края.

Фестиваль проводится с 1990-х годов и каждый год принимает гостей в разных населённых пунктах района. В 2019 году фестиваль вошёл в Национальный календарь событий России.