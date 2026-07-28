Французская полиция заметила новый всплеск интереса воров к музеям

В октябре 2025 года ограбили Лувр. Преступники вынесли из парижского музея ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830−1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении — две броши, бант для лифа и тиару.