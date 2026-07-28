Французская полиция заметила новый всплеск интереса воров к музеям

Во Франции за месяц произошло сразу несколько ограблений музеев, что вызвало обеспокоенность у правоохранительных органов, передает Le Parisien.
Служба криминальной разведки судебной полиции подготовила закрытую записку, в которой предупредила о возможном возвращении организованных преступных групп к атакам на музейные коллекции.
Одним из последних случаев стала кража из музея страны Шатийонне в департаменте Кот-д’Ор, произошедшая 24 июля. В рамках расследования один подозреваемый был задержан.
До этого, 5 июля, преступники ограбили музей Lalique в коммуне Ванжен-сюр-Модер (Нижний Рейн). Злоумышленники, вооруженные молотками и кувалдами, за десять минут разбили шесть витрин и похитили 27 ювелирных изделий. Стоимость украденного оценивается более чем в €4,5 млн ($5,1 млн).
Еще одним объектом нападения стал Археологический центр Монтана в департаменте Тарн. Там преступники ночью взломали дверь в зал с сокровищами и вынесли около 40 древних золотых предметов, датируемых 50 годом до н. э. Ограбление заняло менее 15 минут, ущерб превысил €120 тыс. ($137 тыс.).
По данным французских правоохранительных органов, серия быстрых и тщательно подготовленных налетов демонстрирует возможное участие организованных преступных групп, которые вновь начали рассматривать музеи как источник ценных объектов для перепродажи.
В октябре 2025 года ограбили Лувр. Преступники вынесли из парижского музея ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830−1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении — две броши, бант для лифа и тиару.
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