Правила поведения в жару напомнили нижегородцам сотрудники МЧС

В Нижегородской области по‑прежнему держится аномально высокая температура воздуха. Чтобы минимизировать риски для здоровья в жаркую погоду, важно соблюдать базовые правила безопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Во время жары важно носить головные уборы и пить много воды. Рекомендуется чаще находиться в тени, а также есть больше овощей и фруктов.
Сотрудники ГУ МЧС по региону напомнили и, что купаться можно только в разрешенных для этого местах — там очищен берег и дежурят спасатели. Лучше всего купаться утром или вечером, так как днем очень жарко (есть риск получить солнечный удар). Рекомендуется плавать вдоль берега и не заплывать за буйки.
Также спасатели посоветовали выбирать надувные плавательные средства, состоящие из нескольких отсеков.
Особое внимание стоит уделить первым симптомам перегрева — к ним относят головокружение, чувство слабости и тошноту. При появлении этих признаков необходимо как можно скорее уйти в тень или в помещение с прохладной температурой, восполнить потерю жидкости, выпив воды, и незамедлительно обратиться за консультацией к медикам.
Ранее нижегородцам разъяснили права работников в условиях сильной жары.