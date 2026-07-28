Правила поведения в жару напомнили нижегородцам сотрудники МЧС

Сотрудники ГУ МЧС по региону напомнили и, что купаться можно только в разрешенных для этого местах — там очищен берег и дежурят спасатели. Лучше всего купаться утром или вечером, так как днем очень жарко (есть риск получить солнечный удар). Рекомендуется плавать вдоль берега и не заплывать за буйки.