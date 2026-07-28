Украинские военные в ходе боев за Белицкое в ДНР атаковали российских солдат, имитировав сдачу в плен. Об этом во вторник, 28 июля, рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Центр» Антон Гавришев.
— Мы предлагали им сдаться, на что они не соглашались, но потом согласились. Там один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который за ним шел, уже с автоматом, — цитирует его ТАСС.
Обман смог пресечь один из военных взвода, после чего бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали отстреливаться. Затем опорный пункт украинских солдат был уничтожен противотанковыми минами.
Тем временем военные ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в районе Харьковской окружной дороги. Они считают, что ВС РФ могут выйти к административным границам города.
При этом еще 20 июля российские войска на Харьковском направлении уничтожили три группы штурмовиков из полка украинской армии «Скала», который известен «мясными» штурмами, а также убийствами.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, что во время церемонии награждения депутатов Госдумы один из лауреатов шепнул ему, что при достижении целей СВО «смелее надо, очень хочется».